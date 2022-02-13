Верес
2 : 2
(2:4)
Черноморец
12.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Верес – Черноморец – 2:2 (пен. 2:4). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура предсезонного турнира в Турции

  • 13.02.2022 06:23
  • 103 просмотра
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Верес – Черноморец – 2:2 (пен. 2:4). Видео голов и обзор матча
© ФК Верес Ровно

В субботу, 12 февраля, состоялся матч 3-го тура предсезонного турнира Winter Cup 2022.

Верес – Черноморец – 2:2 (пен. 2:4). Видео голов и обзор матча

Голы: Мирошник, 45, Шестаков, 90 – Морозюк, 54, Цонев, 75 (пен).

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Мирошник, 45 мин.

ГОЛ! 1:1. Морозюк, 54 мин.

ГОЛ! 1:2. Цонев, 75 мин (пен)

ГОЛ! 2:2. Шестаков, 90 мин.

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Серия пенальти

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
75' ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Черноморец.
54' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
45' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.

Источник — Sport.ua

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