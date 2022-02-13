В субботу, 12 февраля, состоялся матч 3-го тура предсезонного турнира Winter Cup 2022.
Верес – Черноморец – 2:2 (пен. 2:4). Видео голов и обзор матча
Голы: Мирошник, 45, Шестаков, 90 – Морозюк, 54, Цонев, 75 (пен).
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Мирошник, 45 мин.
ГОЛ! 1:1. Морозюк, 54 мин.
ГОЛ! 1:2. Цонев, 75 мин (пен)
ГОЛ! 2:2. Шестаков, 90 мин.
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Серия пенальти
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
|75'
|ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Черноморец.
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.