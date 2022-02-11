Полесье
2 : 0
Металлист
11.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Полесье забило 2 гола Металлисту и выиграло турнир Winter Cup 2022

11 февраля в Турции состоялся решающий поединок предсезонного турнира

  • 11.02.2022 20:59
  • 3718 просмотров
  • 49 комментариев
Полесье забило 2 гола Металлисту и выиграло турнир Winter Cup 2022
© ФК Полесье Житомир

В пятницу, 11 февраля, в Турции состоялся решающий поединок предсезонного турнира Winter Cup 2022.

Житомирское «Полесье» победило харьковский «Металлист» со счетом 2:0 и стало победителем предсезонного турнира.

Голы были забиты на 79-й и 90-й минутах.

Winter Cup 2022

3-й тур, 11 февраля. Турция

«Полесье» (Житомир) – «Металлист» (Харьков) – 2:0 

Голы: Козак, 79, Морозко, 90.

«Металлист»: Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули (к), Риаскос, Харрис, Давид. Запас: Бубенцов, Мурза, Демченко, Подлепенец, Траоре, Мизюк, Федорив, Романюк, Шамич, Ралюченко, Чидомере, Рязанцев, Фомин. Главный тренер: Александр Кучер.

«Полесье»: Кудрык, Власюк, Гитченко, Батагов, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук (к), Будковский. Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    FatalisTUA, 11.02.2022 21:01
    +16
    Це точно грав той Металіст, що має чемпіона "наказувати" наступного сезону, чи якийсь інший? Бо не дуже розумію, як команда, що  не змогла завдати жодного удару в отвір воріт Полісся, спроможна протистояти Динамо..   
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    Олег Прок, 11.02.2022 21:03
    +14
    У Яролиста2021 НОЛЬ ударов в створ ворот великого Полесья. Был шанс выиграть первый и последний трофей в своей короткой истории
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    online
    ___FunnyCat, 11.02.2022 21:01 (изменен)
    +12
    Полесье ,надеюсь ,перестанет валять дурака и во втором круге выйдет на переходные матчи хотя бы !
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    online
    Муґунот Уух, 11.02.2022 21:13
    +10
    я так понимаю, серебро УПЛ-2023 и Кубок чемпионов-2024 немного откладываются?
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    online
    zzg77, 11.02.2022 21:02
    +10
    Теперь Полесье будет играть в Лиге Чемпионов, а Металлист в УПЛ!
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    online
    ZportUA, 11.02.2022 21:16
    +7
    Куда пропал подставной водитель????
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    online
    Aleks04, 11.02.2022 21:03
    +7
    «Третья сила» говорили они..
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    Віталій Ткачук, 11.02.2022 21:17
    +6
    Боти вже замахнулись було на ЛЧ, а воно бачите як
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    online
    Муґунот Уух, 11.02.2022 21:24
    +5
    avtv5555, 11.02.2022 21:20
    Пишу для адекватно мыслящих людей, всяким алексам, машко и прок. читать не желательно так как им нельзя перегружать свои 2 загруженные извилины. По делу Ярославского. Да был в машине, да улетел в Лондон. Партии зеленых нужно найти козла отпущения. Своего хозяина Коломойского трогать нельзя, своих из слуг тоже, и так разбегаются. Ахметова нельзя может востать часть Донбаса. Суркиса тоже нельзя востанут в Киеве. А ТУТ ТАКОЙ УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ. Сидел он за рулем или нет для власти неважно, главное посадить. Рейтинг зеленых резко падает у партии ЕС-25% , а у ЗЕ только 18 да и Юлька уже близко. Как поднять, Да просто посадить олигарха. Своих СМИ нет . от Киева далеко, ну выйдут несколько сот болельщиков, это не страшно. Ведь это проще Чем посадить млрд. деревьев или построить 19 ледовых арен. Ярославский как умный человек просчитал эти расклады и скорее всего да, при этой власти он не вернется. Ведь для Зеленского главное рейтинг ну аплодисменты конечно. А как все оперативно; и начальника полиции сняли и генеральный прокурор моментально подключился. Вот так бы с депутатом от слуг народа при ДТП.
    похоже, твои 2 извилины перегружены с рождения
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    online
    ___FunnyCat, 11.02.2022 21:13
    +5
    Ёкарный Бабай, 11.02.2022 21:09
    Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Возможно, и не Ярославский убил человека, не имеет отношения к этому и будет оправдан. Но как же легко уничтожить любой футбольный проект в Украине. Достаточно небольшого форс-мажора с владельцем. Поэтому в нормальных чемпионатах у клубов есть совет директоров и собственник не торгует лицом на всех каналах.
    Это риск всех клубов - игрушек олигархов …. То есть у нас почти каждого клуба
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    Балабольченко Ломпаченко, 11.02.2022 21:09
    +5
    Aleks04, 11.02.2022 21:03
    «Третья сила» говорили они..
    МетаГлист готовиться покорять УПЛ. Бойтесь, Динамо и Днепр-1
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    online
    Ёкарный Бабай, 11.02.2022 21:09
    +5
    Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Возможно, и не Ярославский убил человека, не имеет отношения к этому и будет оправдан. Но как же легко уничтожить любой футбольный проект в Украине. Достаточно небольшого форс-мажора с владельцем. Поэтому в нормальных чемпионатах у клубов есть совет директоров и собственник не торгует лицом на всех каналах.
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 11.02.2022 21:07 (изменен)
    +5
    Вот тебе и металлист. Набрали в команду не понятно кого и о третьей силе пишут. Это клуб на данный момент по силе для первой лиги, ну не как не 3я сила в УПЛ
    Ссылка
    online
    Panama2830, 11.02.2022 21:05
    +5
    Аматор Калитвенцов переграв аматора Кучера…
    Ссылка
    online
    ZportUA, 11.02.2022 21:17
    +4
    ViperMX, 11.02.2022 21:07
    Это всего-лишь обычный рофло-турик. Ниче, Металл вернется на былую вершину как прежде и будет натягивать пердян и куян.
    Сколько трофеев у вяликага мяталиста?
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    Istm, 11.02.2022 21:16
    +4
    ViperMX, 11.02.2022 21:07
    Это всего-лишь обычный рофло-турик. Ниче, Металл вернется на былую вершину как прежде и будет натягивать пердян и куян.
    перепрошую, куди повернеться?
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 11.02.2022 21:14
    +4
    ViperMX, 11.02.2022 21:13
    Дырявая Фаня, скоро ты услышишь кричалки Металла на Олимпийском и твое разорванное очко динамы
    Крот , ты палишься латентной тягой к чужим очкам
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    online
    ZportUA, 11.02.2022 21:12
    +4
    ViperMX, 11.02.2022 21:07
    Это всего-лишь обычный рофло-турик. Ниче, Металл вернется на былую вершину как прежде и будет натягивать пердян и куян.
    Куянинами своих сородычей называй, а не жителей столицы Украины
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    online
    ZportUA, 11.02.2022 21:09
    +4
    ViperMX, 11.02.2022 21:07
    Это всего-лишь обычный рофло-турик. Ниче, Металл вернется на былую вершину как прежде и будет натягивать пердян и куян.
    Если президент ваш найдет смелость в Украину вернутся и прийти на допрос. Иначе будет объявлен в международный розыск
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    online
    Муґунот Уух, 11.02.2022 21:22
    +3
    ViperMX, 11.02.2022 21:07
    Это всего-лишь обычный рофло-турик. Ниче, Металл вернется на былую вершину как прежде и будет натягивать пердян и куян.
    а с какой вершины он уже успел с 2019 года скатиться?
    Ссылка
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