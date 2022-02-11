Полесье забило 2 гола Металлисту и выиграло турнир Winter Cup 2022

В пятницу, 11 февраля, в Турции состоялся решающий поединок предсезонного турнира Winter Cup 2022.
Житомирское «Полесье» победило харьковский «Металлист» со счетом 2:0 и стало победителем предсезонного турнира.
Голы были забиты на 79-й и 90-й минутах.
Winter Cup 2022
3-й тур, 11 февраля. Турция
«Полесье» (Житомир) – «Металлист» (Харьков) – 2:0
Голы: Козак, 79, Морозко, 90.
«Металлист»: Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули (к), Риаскос, Харрис, Давид. Запас: Бубенцов, Мурза, Демченко, Подлепенец, Траоре, Мизюк, Федорив, Романюк, Шамич, Ралюченко, Чидомере, Рязанцев, Фомин. Главный тренер: Александр Кучер.
«Полесье»: Кудрык, Власюк, Гитченко, Батагов, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук (к), Будковский. Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
Источник — Sport.ua
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