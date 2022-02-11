В пятницу, 11 февраля, в Турции состоялся решающий поединок предсезонного турнира Winter Cup 2022.
Житомирское «Полесье» победило харьковский «Металлист» со счетом 2:0 и стало победителем предсезонного турнира.
Голы были забиты на 79-й и 90-й минутах.
Winter Cup 2022
3-й тур, 11 февраля. Турция
«Полесье» (Житомир) – «Металлист» (Харьков) – 2:0
Голы: Козак, 79, Морозко, 90.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Козак, 79 мин.
ГОЛ! 2:0. Морозко, 90 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Награждение победителей.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Полесье).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Полесье).
Источник — Sport.ua
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