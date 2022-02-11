Полесье
2 : 0
Металлист
11.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Полесье – Металлист – 2:0 Триумф Житомира в Winter Cup. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор решающего матча турнира Winter Cup 2022

  • 11.02.2022 21:30
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Полесье – Металлист – 2:0 Триумф Житомира в Winter Cup. Видео голов и обзор
© ФК Полесье Житомир

В пятницу, 11 февраля, в Турции состоялся решающий поединок предсезонного турнира Winter Cup 2022.

Житомирское «Полесье» победило харьковский «Металлист» со счетом 2:0 и стало победителем предсезонного турнира.

Голы были забиты на 79-й и 90-й минутах.

Winter Cup 2022

3-й тур, 11 февраля. Турция

«Полесье» (Житомир) – «Металлист» (Харьков) – 2:0 

Голы: Козак, 79, Морозко, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Козак, 79 мин.

ГОЛ! 2:0. Морозко, 90 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Награждение победителей.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Полесье).
79' ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Полесье).

Источник — Sport.ua

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