Полесье — Металлист. Прогноз и анонс на матч Winter Cup 2022

Команды сразятся за звание победителя товарищеского турнира

  • 10.02.2022 23:01
  • 305 просмотров
  • 6 комментариев
Полесье — Металлист. Прогноз и анонс на матч Winter Cup 2022
© ФК Металлист Харьков

В пятницу, 11 февраля, состоится поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом».

Матч состоится в Турции на стадионе «Мардан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

После двух сыгранных матчей у обеих команда по пять очков. Победитель поединка станет чемпионом турнира. В случае, если команды сыграют вничью, будет серия пенальти, победитель которой получит два очка, а проигравший — одно очко.

«Полесье»

Житомирский клуб приурочил к турниру очень интересную пиар-акцию — в первом матче против «Вереса» (2:1) за «Полесье» сыграл знаменитый 35-летний украинский боксер Александр Усик, который вышел на замену во втором тайме. До 14 лет Усик занимался футболом в школе Симферопольской «Таврии».

Во втором матче «Полесье» лишь в серии пенальти обыграло одесский «Черноморец» (1:1, 5:4 по пенальти). Стоит отметить, что главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев собрал крепкую и боеспособную команду, которая становится все лучше и лучше день ото дня.

«Металлист»

Харьковский клуб был, пожалуй, самым активным сторонником проведения этого турнира. Матчи посещал и президент «Металлиста» Александр Ярославский, и даже известный украинский боксер Александр Гвоздик.

Само собой, «Металлист» хочет выиграть Winter Cup 2022, пусть турнир и имеет статус товарищеского. В первом матче «желто-синие» в серии пенальти обыграли одесский «Черноморец» (3:3, 6:5 по пенальти), во втором — взяли верх над «Вересом» (2:1).

Правда, на психологическом состоянии харьковской команды может сказаться непонятная ситуация с президентом клуба Александром Ярославским, машина из кортежа которого сбила насмерть человека под Харьковом в ночь с 9 на 10 февраля. Согласно официальным заявлениям, Ярославского за рулем не было, но 10 февраля президент «Металлиста» улетел в Лондон. Не в Турцию, где его команда будет играть решающий матч турнира…

Противостояние

Букмекеры уверены, что «Металлист» будет фаворитом встречи. На победу харьковчан дают коэффициент приблизительно 1,7, на «Полесье» — около 4. Но не стоит думать, что «желто-синим» предстоит легкая прогулка. «Полесье» вполне может зацепиться за победу. В любом случае, команда Калитвинцева даст бой любому сопернику.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Яшков — Гитченко, Батагов, Нестеров, Огиря, Янаков, Шастал, Шаповал, Морозко, Кисленко, Грицук.

«Металлист»: Рыбак — Риаскос, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Демченко, Касарес, Балули, Харрис, Пейшото.

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

11 февраля, пятница

«Полесье» — «Металлист»
Турция. Стадион «Мардан». 19:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 1:2

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Артем Дима футболист, 10.02.2022 23:48
    +2
    Вот и закончилась история фейкового металла от чсв шного вора ярославского
    Ссылка
    online
    Yass, 10.02.2022 23:21
    +2
    Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Причина - попытка следователей сфальсифицировать дело о смертельном ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского.
    Дыминский, вторая серия
    Ссылка
    Андрей Гинов, 10.02.2022 23:11 (изменен)
    +2
    Так как, по прогнозу, убийца, президент металла ответит за свои дела? Или алкаш сьеба*лся навсегда?
    Ссылка
    online
    ZportUA, 10.02.2022 23:03
    +2
    Самый главный прогноз : Появится ли Ярославский на матче, или задержится у "семьи" в Лондоне?
    Ссылка
    Burevestnik, 10.02.2022 23:25
    +1
    ZportUA, 10.02.2022 23:03
    Самый главный прогноз : Появится ли Ярославский на матче, или задержится у "семьи" в Лондоне?
    игра в Турции.
    значит будет на стадионе давать интервью.
    Ссылка
    online
    Face Control, 10.02.2022 23:15
    -4
    Удачи Металлисту.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности