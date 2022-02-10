Полесье — Металлист. Прогноз и анонс на матч Winter Cup 2022

В пятницу, 11 февраля, состоится поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом».

Матч состоится в Турции на стадионе «Мардан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

После двух сыгранных матчей у обеих команда по пять очков. Победитель поединка станет чемпионом турнира. В случае, если команды сыграют вничью, будет серия пенальти, победитель которой получит два очка, а проигравший — одно очко.

«Полесье»

Житомирский клуб приурочил к турниру очень интересную пиар-акцию — в первом матче против «Вереса» (2:1) за «Полесье» сыграл знаменитый 35-летний украинский боксер Александр Усик, который вышел на замену во втором тайме. До 14 лет Усик занимался футболом в школе Симферопольской «Таврии».

Во втором матче «Полесье» лишь в серии пенальти обыграло одесский «Черноморец» (1:1, 5:4 по пенальти). Стоит отметить, что главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев собрал крепкую и боеспособную команду, которая становится все лучше и лучше день ото дня.

«Металлист»

Харьковский клуб был, пожалуй, самым активным сторонником проведения этого турнира. Матчи посещал и президент «Металлиста» Александр Ярославский, и даже известный украинский боксер Александр Гвоздик.

Само собой, «Металлист» хочет выиграть Winter Cup 2022, пусть турнир и имеет статус товарищеского. В первом матче «желто-синие» в серии пенальти обыграли одесский «Черноморец» (3:3, 6:5 по пенальти), во втором — взяли верх над «Вересом» (2:1).

Правда, на психологическом состоянии харьковской команды может сказаться непонятная ситуация с президентом клуба Александром Ярославским, машина из кортежа которого сбила насмерть человека под Харьковом в ночь с 9 на 10 февраля. Согласно официальным заявлениям, Ярославского за рулем не было, но 10 февраля президент «Металлиста» улетел в Лондон. Не в Турцию, где его команда будет играть решающий матч турнира…

Противостояние

Букмекеры уверены, что «Металлист» будет фаворитом встречи. На победу харьковчан дают коэффициент приблизительно 1,7, на «Полесье» — около 4. Но не стоит думать, что «желто-синим» предстоит легкая прогулка. «Полесье» вполне может зацепиться за победу. В любом случае, команда Калитвинцева даст бой любому сопернику.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Яшков — Гитченко, Батагов, Нестеров, Огиря, Янаков, Шастал, Шаповал, Морозко, Кисленко, Грицук.

«Металлист»: Рыбак — Риаскос, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Демченко, Касарес, Балули, Харрис, Пейшото.

11 февраля, пятница