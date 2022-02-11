Не хватало вожака стаи? Кучер признался, почему Металлист проиграл Полесью

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился впечатлениями от заключительного матча Winter Cup 2022 с «Полесьем» (0:2) и турнира в целом.

– Прежде всего, хочу поздравить «Полесье». Заслуженная победа, они выиграли турнир. Так что поздравляю их, молодцы.

– Что скажете по качеству игры своей команды в сегодняшнем матче? Довольны, недовольны?

– Тяжело. Последний день сборов, у нас две игры. С утра был матч, многие играли второй матч подряд. Ребята на усталости, все же последний день. Видно, наелись, и уже было тяжело.

– В атаке сегодня не хватило Пейшото, очевидного вожака вашей стаи...

– У Пейшото небольшое повреждение. Мы решили его поберечь, чтобы не усугубить.

– Во втором тайме была десятиминутка созданных «Полесьем» моментов. Вы отреагировали мгновенно, когда выпустили Мизюка. Вы тоже это связываете с усталостью?

– Конечно. Тяжело бороться против высокого нападающего, надо было в оборону поставить еще кого-то, кто может ему навязать борьбу вверху. Но, видно, ребята наелись, им было уже тяжело.

– Пейшото вынужденно заменял Давид, который недавно присоединился к команде. Как вам качество его футбола непосредственно сегодня?

– В принципе, я доволен его действиями. Он старался, пытался делать то, о чем мы договаривались, перекрывать линию передачи. И, конечно, нужно время на адаптацию. Надо, чтобы он быстрее ее прошел.

– Наконец, итоги Winter Cup 2022. С чем вы покидаете турнир?

– Прежде всего мы хотели сыграть с командами Премьер-лиги, посмотреть себя на их фоне. Мы это увидели, для нас этого достаточно.

– И как впечатления от увиденного?

– Отлично все! Да, есть, конечно, какие-то ошибки. Но, в принципе, все нормально, я доволен.