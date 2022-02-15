Камень преткновения. Шахтер не устоял в спарринге против Мариуполя

Уже совсем скоро украинская Премьер-лига возобновит свой розыгрыш, поэтому ее участникам нужно постепенно переходить к завершению своего подготовительного процесса на предсезонных сборах. Касается это и текущего лидера национального первенства, донецкого «Шахтера», который с комфортом расположился в турецком Белеке, а в отчетный день решил сыграть уже второй за последний месяц спарринг против до боли знакомого ему коллектива – «Мариуполя».

Роберто Де Дзерби не стал придумывать велосипед при выборе стартового состава своей команды, отправив на острие атаки Жуниора Мораеса, а также предоставив игровое время «зимнему» новичку Давиду Нересу. Особенностью именно этой контрольной встречи стал ее формат – два тайма были продолжительностью всего в 30 минут, поэтому футболистам необходимо было сразу включаться в противостояние и не особо задерживаться в контроле мяча.

«Горняки» уже с первых минут уверенно завладели инициативой, а «Мариуполь» выбрал оборонительную стратегию на своей половине поля, поэтому соперникам пришлось подолгу раскатывать атаки в ширину в поисках свободных зон. Первые опасные моменты в таких условиях последовали уже ближе к середине урезанного первого тайма, и «оранжево-черные» в этот период устроили настоящий ураган у чужих ворот.

Фактически каждый выпад «Шахтера» завершался опасным ударом со средней и ближней дистанции, а Гальчук был нагружен работой явно не в меньшей степени, чем в первой контрольной встрече между этими соперниками. Каким-то чудом «приазовцы» прошли через этот отрезок без пропущенного мяча, но до перерыва не отмечались выходами на чужую половину поля.

Во второй половине матча Роберто Де Дзерби провел серию замен, в результате чего его команда осталась без номинального нападающего на острие атаки – Педриньо переместился выше по позиции, и стала куда меньше из-за этого цепляться за мяч перед чужими воротами. Не было спокойно и в обороне дончан. В частности, на 41-й минуте невразумительный пас Матвиенко на Степаненко перехватил Кухарук, после чего Пятов был вынужден доставать мяч из сетки собственных ворот.

«Мариуполь» в своем голевом моменте использовал простой прессинг, и ровно тем же самым соперники ответили уже через семь минут, когда Нерес сам вступил в отбор на левом фланге, и тут же выдал пас в центр штрафной на Тете, а партнеру оставалось просто пробить с близкой дистанции в свободный угол. Команда с берегов Азовского моря больше не допускала подобных оплошностей, но и соперники не сказать, что активно старались ее нагружать.

Игра относительно спокойно близилась к завершению под контролем «Шахтера», но за две минуты до ее завершения дончане допустили осечку на левом фланге обороны, откуда последовал прострел Холода во вратарскую, где Бондарь попал выносом мяча в спину Пятову. Случился нелепый автогол, в котором точно нельзя винить голкипера, однако из-за него «горняки» проиграли свой первый матч этой зимой.

Следующий матч донецкий «Шахтер» на турецких сборах проведет против казахстанской «Астаны».

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Мариуполь» - 1:2

Тете, 48 – Кухарук, 41, Пятов, 58 (автогол)

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 31) – Исмаили (Корниенко, 31), Матвиенко, Бондарь, Додо (Винисиус, 31) – Маркос Антонио, Майкон (Степаненко, 31) – Мудрик (Судаков, 31), Педриньо, Нерес – Мораес (Тете, 31).

«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев, Быков, Чоботенко, Меличенко – Чех, Гулько – Топалов, Мишнев, Кащук – Кулаков.

Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).

ШАХТЕР-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C