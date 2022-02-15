Шахтер Донецк
1 : 2
Мариуполь
15.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Камень преткновения. Шахтер не устоял в спарринге против Мариуполя

Подопечные Роберто Де Дзерби впервые проиграл на зимних сборах

  • 15.02.2022 17:19
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  • 11 комментариев
Камень преткновения. Шахтер не устоял в спарринге против Мариуполя
© ФК Шахтер Донецк

Уже совсем скоро украинская Премьер-лига возобновит свой розыгрыш, поэтому ее участникам нужно постепенно переходить к завершению своего подготовительного процесса на предсезонных сборах. Касается это и текущего лидера национального первенства, донецкого «Шахтера», который с комфортом расположился в турецком Белеке, а в отчетный день решил сыграть уже второй за последний месяц спарринг против до боли знакомого ему коллектива – «Мариуполя».

Роберто Де Дзерби не стал придумывать велосипед при выборе стартового состава своей команды, отправив на острие атаки Жуниора Мораеса, а также предоставив игровое время «зимнему» новичку Давиду Нересу. Особенностью именно этой контрольной встречи стал ее формат – два тайма были продолжительностью всего в 30 минут, поэтому футболистам необходимо было сразу включаться в противостояние и не особо задерживаться в контроле мяча.

«Горняки» уже с первых минут уверенно завладели инициативой, а «Мариуполь» выбрал оборонительную стратегию на своей половине поля, поэтому соперникам пришлось подолгу раскатывать атаки в ширину в поисках свободных зон. Первые опасные моменты в таких условиях последовали уже ближе к середине урезанного первого тайма, и «оранжево-черные» в этот период устроили настоящий ураган у чужих ворот.

Фактически каждый выпад «Шахтера» завершался опасным ударом со средней и ближней дистанции, а Гальчук был нагружен работой явно не в меньшей степени, чем в первой контрольной встрече между этими соперниками. Каким-то чудом «приазовцы» прошли через этот отрезок без пропущенного мяча, но до перерыва не отмечались выходами на чужую половину поля.

Во второй половине матча Роберто Де Дзерби провел серию замен, в результате чего его команда осталась без номинального нападающего на острие атаки – Педриньо переместился выше по позиции, и стала куда меньше из-за этого цепляться за мяч перед чужими воротами. Не было спокойно и в обороне дончан. В частности, на 41-й минуте невразумительный пас Матвиенко на Степаненко перехватил Кухарук, после чего Пятов был вынужден доставать мяч из сетки собственных ворот.

«Мариуполь» в своем голевом моменте использовал простой прессинг, и ровно тем же самым соперники ответили уже через семь минут, когда Нерес сам вступил в отбор на левом фланге, и тут же выдал пас в центр штрафной на Тете, а партнеру оставалось просто пробить с близкой дистанции в свободный угол. Команда с берегов Азовского моря больше не допускала подобных оплошностей, но и соперники не сказать, что активно старались ее нагружать.

Игра относительно спокойно близилась к завершению под контролем «Шахтера», но за две минуты до ее завершения дончане допустили осечку на левом фланге обороны, откуда последовал прострел Холода во вратарскую, где Бондарь попал выносом мяча в спину Пятову. Случился нелепый автогол, в котором точно нельзя винить голкипера, однако из-за него «горняки» проиграли свой первый матч этой зимой.

Следующий матч донецкий «Шахтер» на турецких сборах проведет против казахстанской «Астаны».

Товарищеский матч. 

«Шахтер» – «Мариуполь» - 1:2

 Тете, 48 – Кухарук, 41, Пятов, 58 (автогол)

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 31) – Исмаили (Корниенко, 31), Матвиенко, Бондарь, Додо (Винисиус, 31) – Маркос Антонио, Майкон (Степаненко, 31) – Мудрик (Судаков, 31), Педриньо, Нерес – Мораес (Тете, 31).

«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев, Быков, Чоботенко, Меличенко – Чех, Гулько – Топалов, Мишнев, Кащук – Кулаков.

Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).

ШАХТЕР-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

Александр Снитко, Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor Krasnenko, 15.02.2022 17:23
    +5
    Великий клуб
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    online
    Funnycat--, 15.02.2022 17:42
    +4
    Это ж надо позвать свой фарм клуб на товарняк чтобы опозориться с ним
    Кстати сегодня мы наглядно увидели как может играть Мариуполь, если ему не дают команду раздвигать ноги перед шахтером
    4 очка в двух матчах
    —-
    Жаль что в официальных матчах снова будет клоунада , пока оба клуба принадлежат ахметову
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    Saar, 15.02.2022 17:30
    +3
    "Нє устоял"🤔😊😊😊 значить Маріуполь давив мєгаклЮб🤣🤣
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    Алексей Голяченко, 15.02.2022 17:23
    +3
    Пятов привоз
    Дожились уже и арендуполь унижает
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    upl, 15.02.2022 18:23
    +2
    Спасибо Ринат Леонидович.
    Теперь есть с чем приехать завтра в Мариуполь на День единства. И никто уже не скажет, что никогда Мариуполь не выигрывал у Шахтёра. Когда то и Динамо подарило игру, что бы Ильичи не вылетели. Но на День единства этот результат важней. Хотя мы понимаем 2 по 30 мин. и как Пятов и Степаненко, а потом и Бондарь. Но это же товарищеская игра. не забудем.
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    Vbolivalnyk-Peter, 15.02.2022 18:26
    +1
    Ну тепер зрозуміло чому Шахтар постійно послаблює Маріуполь перед очними зустрічами в УПЛ....
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    online
    Funnycat--, 15.02.2022 18:54
    0
    До де Дзерби кстати идеальный варик - свалить прикрывшись паникой о якобы грядущем вторжении
    Игры нет и не предвидится , и уже все больше людей понимает что итальяшка просто распиаренный физрук
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    Dmytro Dmytro, 15.02.2022 17:49
    -1
    Не вірю!!! Вперше за всю історію марік виграв в шухтьора)))
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    sahka1981, 15.02.2022 17:43
    -1
    Наверное для Мариуполя команду проиграть забыли отдать...
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    LFC, 15.02.2022 18:43
    -2
    жена отстрапонила мужа
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    K.A.R.abas, 15.02.2022 18:09
    -3
    Как обычно защита чудит, Бондарь и Витао это два недоразумения, они не тянут вообще и на 1 лигу,давно пора их в аренду отправить.
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