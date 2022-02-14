Во вторник, 15-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.
Возобновление сезона украинской Премьер-лиги уже не за горами, поэтому команды постепенно завершают свои циклы подготовки на сборах. Донецкий «Шахтер» не является исключением в этом плане, и уже в скором времени коллектив Роберто Де Дзерби во второй раз за две с половиной недели сыграет против «Мариуполя». Ранее, «горняки» не одолели своего принципиального регионального соперника (0:0), но, в целом, в контрольных поединках за текущий тренировочный цикл еще не проигрывали.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Мариуполь».
Александр Снитко, Sport.ua
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ШД последний раз играла в Мариуполе 1 декабря 2019 года.
Причины разно-потолочные:
- то ли трава не выросла…
- то ли электричество кончилось…
- то ли чайки на газоне гнёзда устроили
=
Очень жаль жителей города Мариуполя...
Они ведь потенциальные болельщики ШД,
но она наплевательски относится к жителям города Мариуполь...
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