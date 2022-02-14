Во вторник, 15-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.

Возобновление сезона украинской Премьер-лиги уже не за горами, поэтому команды постепенно завершают свои циклы подготовки на сборах. Донецкий «Шахтер» не является исключением в этом плане, и уже в скором времени коллектив Роберто Де Дзерби во второй раз за две с половиной недели сыграет против «Мариуполя». Ранее, «горняки» не одолели своего принципиального регионального соперника (0:0), но, в целом, в контрольных поединках за текущий тренировочный цикл еще не проигрывали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Мариуполь».