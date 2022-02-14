Шахтер Донецк
0 : 0
Мариуполь
15.02.2022 16:00

Шахтер – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

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  • 14.02.2022 19:09
  • 175 просмотров
  • 5 комментариев
Шахтер – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 15-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.

Возобновление сезона украинской Премьер-лиги уже не за горами, поэтому команды постепенно завершают свои циклы подготовки на сборах. Донецкий «Шахтер» не является исключением в этом плане, и уже в скором времени коллектив Роберто Де Дзерби во второй раз за две с половиной недели сыграет против «Мариуполя». Ранее, «горняки» не одолели своего принципиального регионального соперника (0:0), но, в целом, в контрольных поединках за текущий тренировочный цикл еще не проигрывали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Мариуполь».

Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control, 14.02.2022 19:55
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Только Великий Донецкий Шахтёр — только красивая победа!
    Ссылка
    online
    Face Control, 14.02.2022 20:04
    0
    Burevestnik, 14.02.2022 20:00
    ==
    Face Control !!!
    поменяй свой ник на "shit face" -
    тебе это больше подходит
    Это всё на что ты способна?
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    Burevestnik, 14.02.2022 20:00
    -1
    Face Control, 14.02.2022 19:55
    Только Великий Донецкий Шахтёр — только красивая победа!
    =

    ШД последний раз играла в Мариуполе 1 декабря 2019 года.
    Причины разно-потолочные:
    - то ли трава не выросла…
    - то ли электричество кончилось…
    - то ли чайки на газоне гнёзда устроили
    =
    Очень жаль жителей города Мариуполя...
    Они ведь потенциальные болельщики ШД,
    но она наплевательски относится к жителям города Мариуполь...
    Ссылка
    Dreifus, 14.02.2022 19:38
    -1
    Принципиальный региональный соперник )))))))))))))))))))))))))
    Ссылка
    Burevestnik, 14.02.2022 20:00
    -2
    Face Control, 14.02.2022 19:55
    Только Великий Донецкий Шахтёр — только красивая победа!
    ==
    Face Control !!!
    поменяй свой ник на "shit face" -
    тебе это больше подходит
    Ссылка
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