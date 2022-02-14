Шахтер Донецк
0 : 0
Мариуполь
15.02.2022 16:00

Шахтер Донецк – Мариуполь. Прогноз и анонс на товарищеский матч

В спарринге сойдутся первая и 16-я команды таблицы УПЛ

  • 14.02.2022 14:33
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Шахтер Донецк – Мариуполь. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Шахтер Донецк / автор неизвестен

Во вторник, 15 февраля, в Турции состоится контрольный поединок, в котором донецкий «Шахтер» выяснит отношения с «Мариуполем». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:30 по Киеву.

«Шахтер» Донецк

 

Команда Роберто Де Дзерби в настоящий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 47 очков после 18 проведенных встреч (15 побед, 2 ничьи, 1 поражение).

На текущем турецком сборе предстоящая встреча с мариупольцами станет для "горняков" вторым спаррингом. В первом контрольном поединке они со счетом 2:1 переиграли казахстанский Шахтер из Караганды.

Три товарищеских матча провели дончане на первом зимнем сборе, состоявшемся во второй половине января также в Турции. Вначале они со счетом 4:1 разбили австрийский Вольфсбергер, затем разошлись миром 0:0 с Мариуполем и одолели сербскую Црвену Звезду – 3:2.

«Мариуполь»

 

Подопечные Остапа Маркевича по итогам первой части сезона-2021/2022 занимают последнее, 16-е, место в украинской элитной футбольной компании. В 18 поединка она набрали 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 14 поражений).

Подготовку к весенней части чемпионата страны Мариуполь начал 17 января, а с 9 февраля проводит второй турецкий сбор. В нем игра с Шахтера станет первым контрольным поединком.

С 25 января по 6 февраля мариупольцы провели в Турции первый зимний сбор. Он включил в себя три спарринга при двух встречах, которые по различным причинам были отменены. 28 января Мариуполь сыграл с донецким Шахтером (0:0), 29-го числа провел встречу с Вождовацем из Сербии (2:2), а 6 февраля померился силами с Силексом из Северной Македонии и победил 2:0.

Ориентировочные составы

 

«Шахтер» Донецк: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Мудрик, Бондаренко, Нерес, Педриньо, Фернандо.

«Мариуполь»: Гальчук - Стасюк, Чоботенко, Козик, Драмбаев, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков.

15 февраля, вторник

«Шахтер» Донецк - «Мариуполь»
Анталья. Regnum Carya. 16:00
ТВ-трансляция – You-Tube канал ФК «Шахтер»
Прогноз Sport.ua — 2:0

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    zzg77, 14.02.2022 15:35
    0
    А судьи кто??? Срочно вызвали из Украины??
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