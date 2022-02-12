Шахтер - Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 января состоится очередной контрольный матч «Шахтера» на сборе в Турции. Соперником будет «Мариуполь».
Старт встречи в 16:00.
Источник — Sport.ua
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- Олимпийские игры
- Олимпийские игры
- Футбол
13 января состоится очередной контрольный матч «Шахтера» на сборе в Турции. Соперником будет «Мариуполь».
Старт встречи в 16:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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