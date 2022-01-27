Заря в матче с 5 голами уступила сопернику из Польши

«Заря» в предпоследнем матче на первом сборе в Турции уступила польскому «Ракуву».
В составе украинской команды дубль оформил Сергей Булеца, а соперник забил победный гол на 93-й минуте.
Заря - Ракув 2:3
Голы: Булеца, 38, 90
Заря: Мацапура (Жилкин, 62), Данченко (Нагнойный, 60), Фаворов (Алефиренко, 54), Имереков, Жуниньо (Алибеков, 51), Снурницын, Кабаев (Овусу, 46), Хомченовский, Назарина, Булеца, Гладкий (Громов, 62)
Источник — Sport.ua
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