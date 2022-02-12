Колос на сборе обыграл претендента на еврокубки из Боснии и Герцеговины

«Колос» выиграл товарищеский матч против «Сараево» на сборе в Турции.



В составе украинского клуба забивали Андрей Тотовицкий, Анатолий Нуриев и Диего Кариока.



Отметим, что «Сараево» идет на четвертом месте в чемпионате Боснии и Герцеговины, претендуя на еврокубки.



Товарищеский матч

«Колос» – «Сараево» – 3:2