Сухой спарринг. Динамо на сборе в Турции сыграло вничью с Пахтакором

Киевляне продолжают готовиться к возобновлению сезона

  • 19.02.2022 17:48
  • 892 просмотра
  • 6 комментариев
Сухой спарринг. Динамо на сборе в Турции сыграло вничью с Пахтакором
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником команды Мирчи Луческу стал чемпион Узбекистана «Пахтакор» из Ташкента.

Киевляне активно начали встречу, но в дальнейшем узбеки выровняли игру. В первом тайме остроты у ворот было крайне мало. Запомнился разве что удар Де Пены из центра поля, после которого мяч пролетел над перекладиной. Футболисты «Пахтакора» пробивали с перспективных штрафных, но каждый раз попадали в «стенку». Едва ли не центральной фигурой первой половины встречи стал арбитр, который до перерыва показал семь желтых карточек футболистам (пять «горчичников» получили киевляне, две – футболисты «Пахтакора»).

Во втором тайме «бело-синие» больше владели мячом, но по-прежнему особо не угрожали воротам соперников. Хороший момент был у Караваева, который из правого угла штрафной пробил в руки голкиперу. А в концовке встречи узбеки упустили несколько отличных возможностей. Сначала после дальнего удара соперника киевлян выручила штанга, а затем голкипер сыграл надежно, отбив удар Тургунбоева с угла вратарской. Продемонстрировал свою реакцию Нещерет и после удара Ларина из-за пределов штрафной. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

В последнем спарринге на турецком сборе «Динамо» встретится с латвийским РФШ. Матч состоится в понедельник, 21-го февраля.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Пахтакор» – 0:0

Андриевский (15), Забарный (15), Шапаренко (31), Кендзера (32), Кулач (33) – Ларин (35), Эркинов (40)

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 72), Кендзера (Дубинчак, 46), Забарный (Попов, 82), Сирота (Боль, 75), Караваев, Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко, де Пена (Буяльский, 46), Антюх, Витиньо (Ванат, 62), Кулач (Беседин, 46).

«Пахтакор» (первый тайм): Суюнов, Рашидов, Алибаев, Ларин, Хаджиев, Хамробеков, Эркинов, Собирхуджаев, Алижонов, Тургунбоев, Черан.

«Mardan Stadium» (Анталья, Турция)

ДИНАМО - ПАХТАКОР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    =🐅=, 19.02.2022 18:06
    +2
    Хорошо что Шахтёру и Динамо не надо играть на УЕФА
    Ссылка
    online
    Dreifus, 19.02.2022 18:29
    +1
    Мда уж.
    Ссылка
    online
    Игорь Левченко, 19.02.2022 18:17 (изменен)
    +1
    Они и в чемпе собираются пешком играть?! Печаль.
    Ссылка
    Вадим Максимов, 19.02.2022 18:01
    +1
    настоящие чемпионы сезона 2020/2021
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    online
    sahka1981, 19.02.2022 18:33
    0
    Очень вальяжно, не спеша, медленно, так что ничья ещё норм, у Пахтахора моменты хорошие были, и видно что они настроились.
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 19.02.2022 18:23 (изменен)
    -1
    We are the champions, my friends
    And we'll keep on fighting till the end
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