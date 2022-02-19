Сухой спарринг. Динамо на сборе в Турции сыграло вничью с Пахтакором

Киевское «Динамо» провело очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником команды Мирчи Луческу стал чемпион Узбекистана «Пахтакор» из Ташкента.

Киевляне активно начали встречу, но в дальнейшем узбеки выровняли игру. В первом тайме остроты у ворот было крайне мало. Запомнился разве что удар Де Пены из центра поля, после которого мяч пролетел над перекладиной. Футболисты «Пахтакора» пробивали с перспективных штрафных, но каждый раз попадали в «стенку». Едва ли не центральной фигурой первой половины встречи стал арбитр, который до перерыва показал семь желтых карточек футболистам (пять «горчичников» получили киевляне, две – футболисты «Пахтакора»).

Во втором тайме «бело-синие» больше владели мячом, но по-прежнему особо не угрожали воротам соперников. Хороший момент был у Караваева, который из правого угла штрафной пробил в руки голкиперу. А в концовке встречи узбеки упустили несколько отличных возможностей. Сначала после дальнего удара соперника киевлян выручила штанга, а затем голкипер сыграл надежно, отбив удар Тургунбоева с угла вратарской. Продемонстрировал свою реакцию Нещерет и после удара Ларина из-за пределов штрафной. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

В последнем спарринге на турецком сборе «Динамо» встретится с латвийским РФШ. Матч состоится в понедельник, 21-го февраля.

«Динамо» та «Пахтакор» у контрольній зустрічі голів не забивали pic.twitter.com/v3u99Pk3AH — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 19, 2022

Товарищеский матч

«Динамо» – «Пахтакор» – 0:0

Андриевский (15), Забарный (15), Шапаренко (31), Кендзера (32), Кулач (33) – Ларин (35), Эркинов (40)

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 72), Кендзера (Дубинчак, 46), Забарный (Попов, 82), Сирота (Боль, 75), Караваев, Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко, де Пена (Буяльский, 46), Антюх, Витиньо (Ванат, 62), Кулач (Беседин, 46).

«Пахтакор» (первый тайм): Суюнов, Рашидов, Алибаев, Ларин, Хаджиев, Хамробеков, Эркинов, Собирхуджаев, Алижонов, Тургунбоев, Черан.

«Mardan Stadium» (Анталья, Турция)

ДИНАМО - ПАХТАКОР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА