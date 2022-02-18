В субботу, 19-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором киевское «Динамо» встретится с узбекским «Пахтакором». Матч пройдет в турецкой Анталье на стадионе «Mardan Stadium» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Уже через неделю стартует весенняя часть Украинской Премьер-лиги, и подготовка команд к возобновлению сезона выходит на финишную прямую. «Динамо» на сборах провело 13 спаррингов, одержав одиннадцать побед и дважды сыграв вничью. В предыдущем своем контрольном поединке киевляне обыграли латвийскую «Валмиеру» со счетом 2:0 (голы забили Витиньо и Андриевский). Очередным соперником «бело-синих» станет многократный чемпион Узбекистана «Пахтакор» из Ташкента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Пахтакор».