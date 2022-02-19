Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч против Пахтакора

В субботу, 19-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором киевское «Динамо» встретится с узбекским «Пахтакором». Матч пройдет в турецкой Анталье на стадионе «Mardan Stadium» и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Бойко – Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Андриевский, Шапаренко, де Пена, Антюх, Витиньо, Кулач.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Пахтакор».
Источник — ФК Динамо Киев
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