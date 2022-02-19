В субботу, 19-го февраля, состоялся товарищеский матч, в котором киевское «Динамо» расписало мировую с узбекским «Пахтакором».
Источник — ФК Динамо Киев
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- Олимпийские игры
В субботу, 19-го февраля, состоялся товарищеский матч, в котором киевское «Динамо» расписало мировую с узбекским «Пахтакором».
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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