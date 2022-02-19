Киевское «Динамо» проводит товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником станет ташкентский клуб «Пахтакор» (Узбекистан). Контрольная встреча с чемпионом Узбекистана состоится в субботу, 19 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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