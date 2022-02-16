В четверг, 17-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Валмиера». Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Заключительный тренировочной сбор подопечных Мирчи Луческу подходит к своему завершению, и уже не за горами старт заключительного этапа розыгрыша украинской Премьер-лиги. Тренерский штаб уже успел сделать определенные выводы, благо румынский специалист привычным для себя образом старается привести команду в оптимальные кондиции непосредственно в контрольных поединках. К слову, в последнем из таковых «бело-синие» разгромили казахстанский «Кайрат» (4:0), а в ближайшем сыграют против «Валмиеры» – второй команды Высшей лиги Латвии по итогам сезона-2021, против которой ранее играли луганская «Заря» (2:1) и львовский «Рух» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Валмиера».