Без поражений. Динамо обыграло Валмиеру на сборах

Подопечные Мирчи Луческу в спокойном стиле обыграли вице-чемпионов Латвии

  • 17.02.2022 17:54
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Без поражений. Динамо обыграло Валмиеру на сборах
© ФК Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч. 

«Динамо» Киев – «Валмиера» - 2:0

 Витиньо, 67, Андриевский, 90

 Дусалиевс, 38

«Динамо» Киев: Бущан (Нещерет, 81) – Дубинчак (Караваев, 61), Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук (Бражко, 81) – Де Пена (Витиньо, 46), Буяльский, Гармаш (Андриевский, 46), Цыганков (Антюх, 81) – Ванат (Шкурин, 61).

«Валмиера»: Матревич – Фелл, Якуба, Балодис, Яунземс – Мурата, Йокота – Силагадзе, Гуейе, Дусалиевс – Кроллис.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ДИНАМО КИЕВ-ВАЛМИЕРА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

Александр Снитко, Sport.ua

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