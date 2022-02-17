Без поражений. Динамо обыграло Валмиеру на сборах

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Товарищеский матч.
«Динамо» Киев – «Валмиера» - 2:0
Витиньо, 67, Андриевский, 90
Дусалиевс, 38
«Динамо» Киев: Бущан (Нещерет, 81) – Дубинчак (Караваев, 61), Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук (Бражко, 81) – Де Пена (Витиньо, 46), Буяльский, Гармаш (Андриевский, 46), Цыганков (Антюх, 81) – Ванат (Шкурин, 61).
«Валмиера»: Матревич – Фелл, Якуба, Балодис, Яунземс – Мурата, Йокота – Силагадзе, Гуейе, Дусалиевс – Кроллис.
Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).
ДИНАМО КИЕВ-ВАЛМИЕРА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 6°C
Александр Снитко, Sport.ua
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