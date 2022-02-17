Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч против Валмиеры

В четверг, 17 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Валмиера».
Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, де Пена, Цыганков, Ванат.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Валмиера».
Источник — ФК Динамо Киев
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