Начали с разгрома. Динамо уверенно победило Атлетико Пульпиленьо

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Товарищеский матч.
«Динамо» (Киев, Украина) - «Атлетико Пульпиленьо» (Пульпи, Испания) - 4:0.
Цыганков, 66, 77 де Пена, 76, Буяльский, 87.
«Динамо» (1 тайм): Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко, 42) - Сидорчук, Шепелев - Антюх, Гармаш, Вербич - Супряга.
«Динамо» (2 тайм): Моргун - Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Кулач.
«Атлетико Пульпиленьо» (старт): Эрик - Начо Руиз, Рубен Примо, Мати, Давид Сегура, Хуанра, Давид Ардил, Начо Лопес, Альваро Гарридо, Аресо, Парра.
«Пинатар Арена» (Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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Дубинчака разве что по первому тайму выделить можно , здоровья ему , надеюсь просто ушиб
Во втором вышло 4 человека основы и спокойной сделали разгром !
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Пас точно в ноги дает
Товариський матч
21 січня
МТК – Шахтар 3:0
Голи: Міовські, 11, 82, Мікньоцькі, 24
Дубинчака разве что по первому тайму выделить можно , здоровья ему , надеюсь просто ушиб
Во втором вышло 4 человека основы и спокойной сделали разгром !
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Пусть наиграют то что Луческу хочет. Впереди УПЛ
С первой победой в этом году
А не просто покупать за лямы.
А играть будет сссосссуооллло
Мтк шахтер
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