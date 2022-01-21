Динамо Киев
4 : 0
Атлетико Пульпиленьо
21.01.2022, FT

Начали с разгрома. Динамо уверенно победило Атлетико Пульпиленьо

Дубль Цыганкова, голы де Пены и Буяльского позволили киевлянам начать сборы на мажорной ноте

  • 21.01.2022 20:51
  • 1408 просмотров
  • 11 комментариев
Начали с разгрома. Динамо уверенно победило Атлетико Пульпиленьо
© Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Товарищеский матч.

«Динамо» (Киев, Украина) - «Атлетико Пульпиленьо» (Пульпи, Испания) - 4:0.

 Цыганков, 66, 77 де Пена, 76, Буяльский, 87.

«Динамо» (1 тайм): Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко, 42) - Сидорчук, Шепелев - Антюх, Гармаш, Вербич - Супряга.

«Динамо» (2 тайм): Моргун - Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Кулач.

«Атлетико Пульпиленьо» (старт): Эрик - Начо Руиз, Рубен Примо, Мати, Давид Сегура, Хуанра, Давид Ардил, Начо Лопес, Альваро Гарридо, Аресо, Парра.

«Пинатар Арена» (Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания).

ДИНАМО - АТЛЕТИКО ПУЛЬПИЛЕНЬО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    Funny______Cat, 21.01.2022 20:54
    +5
    Первый матч первого сбора - явно не то почему можно судить форму команды . Тем более оглядываясь на уровень соперника ( при всем уважении к испанцам)
    Дубинчака разве что по первому тайму выделить можно , здоровья ему , надеюсь просто ушиб
    Во втором вышло 4 человека основы и спокойной сделали разгром !
    Едем дальше
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    Умник
    Умник, 21.01.2022 20:59
    +4
    Боль красава.
    Пас точно в ноги дает
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.01.2022 21:07
    +3
    Face Control, 21.01.2022 21:06
    С норм командой играли, мб и игроков себе у них присмотрели, как раз уровень.
    Олег, иди смотри бразильские сериалы
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    Макс Руденко
    Макс Руденко, 21.01.2022 21:10
    +2
    А це що????
    Товариський матч
    21 січня
    МТК – Шахтар 3:0
    Голи: Міовські, 11, 82, Мікньоцькі, 24
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    Funny______Cat
    Funny______Cat, 21.01.2022 21:01
    +2
    Jaime_Lannister, 21.01.2022 20:59
    Зараз цей комент замість звіту про матч можна вставити )))
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    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 21.01.2022 20:59
    +2
    Funny______Cat, 21.01.2022 20:54
    Первый матч первого сбора - явно не то почему можно судить форму команды . Тем более оглядываясь на уровень соперника ( при всем уважении к испанцам)
    Дубинчака разве что по первому тайму выделить можно , здоровья ему , надеюсь просто ушиб
    Во втором вышло 4 человека основы и спокойной сделали разгром !
    Едем дальше
    Зараз цей комент замість звіту про матч можна вставити )))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.01.2022 21:05
    +1
    Как для первого тренировочного матча. Отлично
    Пусть наиграют то что Луческу хочет. Впереди УПЛ
    С первой победой в этом году
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 21.01.2022 21:03
    +1
    Супряга даже в товарняках не забивает
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    Dominik
    Dominik, 21.01.2022 21:00
    +1
    И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.
    А не просто покупать за лямы.
    А играть будет сссосссуооллло
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    avk2307
    online
    avk2307, 21.01.2022 21:12
    0
    Алексей Голяченко, 21.01.2022 21:07
    Олег, иди смотри бразильские сериалы
    Богатые тоже плачут
    Мтк шахтер
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    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 21:08 (изменен)
    -5
    Алексей Голяченко, 21.01.2022 21:07
    Олег, иди смотри бразильские сериалы
    Та я-то чо, главное вы, автобусники, рады такой игре.
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    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 21:06
    -7
    С норм командой играли, мб и игроков себе у них присмотрели, как раз уровень.
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