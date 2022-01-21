Возвращение Бурды. Известен стартовый состав Динамо на первый матч сбора

«Динамо» на сборе в Испании проведет первый контрольный матч. Соперником станет клуб испанской Сегунды B «Атлетико Пульпиленьо».
Встреча пройдет 21 января, начало в 19:00.
Стартовый состав «Динамо»: Бойко, Дубинчак, Шабанов, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Вербич, Антюх, Супряга.
Источник — ФК Динамо Киев
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