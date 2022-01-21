Возвращение Бурды. Известен стартовый состав Динамо на первый матч сбора

Соперником украинской команды станет клуб испанской Сегунды B

  • 21.01.2022 18:44
  • 1761 просмотр
  • 2 комментария
Возвращение Бурды. Известен стартовый состав Динамо на первый матч сбора
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

«Динамо» на сборе в Испании проведет первый контрольный матч. Соперником станет клуб испанской Сегунды B «Атлетико Пульпиленьо».

Встреча пройдет 21 января, начало в 19:00.

Стартовый состав «Динамо»: Бойко, Дубинчак, Шабанов, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Вербич, Антюх, Супряга.

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 21.01.2022 18:50
    +2
    Навіщо той безхребетний Супряга? Скільки йому дають шансів, а все в пусте. Хоч би зібрався, та почав землю гризти.
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    Aleksandr Plutakhin
    online
    Aleksandr Plutakhin, 21.01.2022 18:56
    -2
    Сколько сезонов нужно поиграть, чтобы понять что не его эта команда. А как хорошо он смотрелся в Днепре. И от-туда можно в хорошие европейские клубы попасть. Играть и забивать нужно.
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