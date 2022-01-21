В пятницу, 21 января, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и испанским «Атлетико Пульпиленьо». Игра пройдет на поле футбольного центра «Пинатар Арена» (Испания), начало – в 19:00.

Киевская команда закончила неигровой цикл первого сбора и должна была провести первый матч со сборной испанских свободных агентов, однако игра была отменена из-за коронавируса у соперников. Правда, оперативно была найдена замена. Вечером в пятницу подопечным Луческу будет противостоять клуб из Сегунды В «Атлетико Пульпиленьо». Конечно, от первого матча на сборах не нужно ожидать какой-либо феерии, но посмотреть стоит.

Динамо Киев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Атлетико Пульпиленьо».