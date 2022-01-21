Динамо Киев
0 : 0
Атлетико Пульпиленьо
21.01.2022 19:00

Динамо – Атлетико Пульпиленьо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

  • 21.01.2022 07:17
  • 420 просмотров
  • 2 комментария
Динамо – Атлетико Пульпиленьо. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В пятницу, 21 января, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и испанским «Атлетико Пульпиленьо». Игра пройдет на поле футбольного центра «Пинатар Арена» (Испания), начало – в 19:00.

Киевская команда закончила неигровой цикл первого сбора и должна была провести первый матч со сборной испанских свободных агентов, однако игра была отменена из-за коронавируса у соперников. Правда, оперативно была найдена замена. Вечером в пятницу подопечным Луческу будет противостоять клуб из Сегунды В «Атлетико Пульпиленьо». Конечно, от первого матча на сборах не нужно ожидать какой-либо феерии, но посмотреть стоит.

Динамо Киев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Атлетико Пульпиленьо».

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Денисов
    Саша Денисов, 21.01.2022 08:49
    +1
    ALKOSruLKA, 21.01.2022 08:43
    Збірна вільних агентів Іспанії... хотіли підібрати черговий шлак для Будулая?
    Догорай, донбасятина
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 21.01.2022 08:43
    0
    Збірна вільних агентів Іспанії... хотіли підібрати черговий шлак для Будулая?
    Ссылка
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