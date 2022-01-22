БРАЖКО: «Мне в Динамо дали экипировку с тем номером, который был свободен»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился эмоциями от первого товарищеского матча на учебно-тренировочном сборе в Испании с «Атлетико Пульпиленьо» (4:0).

– Тебе уже дали в команде такой популярный игровой номер – 9?

– Да нет, мне просто дали временно экипировку с тем номером, который был свободен. Выбора не было.

– Какие эмоции оставил матч?

– Эмоции хорошие, положительные, ведь мы выиграли. Я получил удовольствие от игры, это самое главное.

– Чем запомнится сегодняшний матч?

– Прежде всего, тем, что это первый матч в 2022 году. То, что я сыграл этот матч, придаст мне сил и мотивации. Буду стараться закрепиться в первой команде.

– Во втором тайме на поле вышел не только ты, но и другие ребята из U19. Так легче адаптироваться?

– В принципе, я понимаю, как нужно действовать на поле. И все остальные ребята с U19 понимают, как они должны играть.

– Тебя тренерский штаб настраивал персонально?

– Персонально – нет. Утром всей команде дали установку, объяснили, как мы должны действовать. Я все понял и, надеюсь, все выполнил правильно на поле.

– Вы не шутили, что в первом тайме ребята ни одного не забили, а вы вышли – и целых четыре?

– Шуток не было, ведь мы одна команда, одно целое. Это футбол, завтра может быть наоборот – мы не забьем, а другие ребята выйдут и забьют.

– В чем был ключ к воротам? Вы стали больше прессинговать на чужой половине после перерыва?

– Да нет, в структуре нашей игры ничего не менялось. Возможно, сказалась усталость у соперников.