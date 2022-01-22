БРАЖКО: «Мне в Динамо дали экипировку с тем номером, который был свободен»

Полузащитник поделился эмоциями от первого товарищеского матча в Испании

  • 22.01.2022 00:40
  • 639 просмотров
  • 0 комментариев
БРАЖКО: «Мне в Динамо дали экипировку с тем номером, который был свободен»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился эмоциями от первого товарищеского матча на учебно-тренировочном сборе в Испании с «Атлетико Пульпиленьо» (4:0).

– Тебе уже дали в команде такой популярный игровой номер – 9?

– Да нет, мне просто дали временно экипировку с тем номером, который был свободен. Выбора не было.

– Какие эмоции оставил матч?

– Эмоции хорошие, положительные, ведь мы выиграли. Я получил удовольствие от игры, это самое главное.

– Чем запомнится сегодняшний матч?

– Прежде всего, тем, что это первый матч в 2022 году. То, что я сыграл этот матч, придаст мне сил и мотивации. Буду стараться закрепиться в первой команде.

– Во втором тайме на поле вышел не только ты, но и другие ребята из U19. Так легче адаптироваться?

– В принципе, я понимаю, как нужно действовать на поле. И все остальные ребята с U19 понимают, как они должны играть.

– Тебя тренерский штаб настраивал персонально?

– Персонально – нет. Утром всей команде дали установку, объяснили, как мы должны действовать. Я все понял и, надеюсь, все выполнил правильно на поле.

– Вы не шутили, что в первом тайме ребята ни одного не забили, а вы вышли – и целых четыре?

– Шуток не было, ведь мы одна команда, одно целое. Это футбол, завтра может быть наоборот – мы не забьем, а другие ребята выйдут и забьют.

– В чем был ключ к воротам? Вы стали больше прессинговать на чужой половине после перерыва?

– Да нет, в структуре нашей игры ничего не менялось. Возможно, сказалась усталость у соперников.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности