Динамо Киев
4 : 0
Атлетико Пульпиленьо
21.01.2022, FT

Динамо – Атлетико Пульпиленьо – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча киевлян против испанской команды

  • 21.01.2022 23:37
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Динамо – Атлетико Пульпиленьо – 4:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона, проводя учебно-тренировочный сбор в Испании.

В пятницу, 21 января, подопечные Мирчи Луческу провели первый контрольный поединок против испанской команды «Атлетико Пульпиленьо», которая базируется в Пульпе, Альмерия, и выступает в группе 5 испанской Сегунды-В. Игра прошла в поле футбольного центра Pinatar Arena. Тренерский штаб не мог рассчитывать на несколько игроков, перенесших COVID-19.

«Динамо» победило с уверенным счетом 4:0, причем все четыре мяча команда забила во втором тайме.

Товарищеский матч

Испания, 21.01.2022. Футбольный центр Pinatar Arena

«Динамо» Киев – «Атлетико Пульпиленьо» – 4:0

Голы: Цыганков (66, 77), де Пена (76), Буяльский (87).

ГОЛ! 1:0. Цыганков, 66 мин.

ГОЛ! 2:0. де Пена, 76 мин.

ГОЛ! 3:0. Цыганков, 77 мин.

ГОЛ! 4:0. Буяльский, 87 мин.

Источник — Sport.ua

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