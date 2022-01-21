Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона, проводя учебно-тренировочный сбор в Испании.
В пятницу, 21 января, подопечные Мирчи Луческу провели первый контрольный поединок против испанской команды «Атлетико Пульпиленьо», которая базируется в Пульпе, Альмерия, и выступает в группе 5 испанской Сегунды-В. Игра прошла в поле футбольного центра Pinatar Arena. Тренерский штаб не мог рассчитывать на несколько игроков, перенесших COVID-19.
«Динамо» победило с уверенным счетом 4:0, причем все четыре мяча команда забила во втором тайме.
Товарищеский матч
Испания, 21.01.2022. Футбольный центр Pinatar Arena
«Динамо» Киев – «Атлетико Пульпиленьо» – 4:0
Голы: Цыганков (66, 77), де Пена (76), Буяльский (87).
ГОЛ! 1:0. Цыганков, 66 мин.
ГОЛ! 2:0. де Пена, 76 мин.
ГОЛ! 3:0. Цыганков, 77 мин.
ГОЛ! 4:0. Буяльский, 87 мин.
Источник — Sport.ua
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