Днепр-1
1 : 0
Дечич
04.02.2022, FT

Днепр-1 добыл победу в контрольном матче

Минимальная победа над соперником из Черногории

  • 04.02.2022 18:38
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Днепр-1 добыл победу в контрольном матче
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«Днепр-1» провел второй матч на сборе в Турции. Команда со счетом 1:0 обыграла черногорский «Дечич» благодаря голу Алексея Гуцуляка.

СК Днепр-1 - Дечич 1:0
Гол: Гуцуляк (35)

Днепр-1: 33. Юрчук (1. Кинарейкин, 61), 6. Чалый (47. Вантух, 58), 15. Логинов (кап) (5. Нельсон, 20), 39. Сваток (3. Адамюк, 61), 11. Кравченко (24. Лучкевич, 61), 20. Ди Франко (3. Соловьев, 61), 99. Билл (29. Назаренко, 61), 30. Джурасек (76. Пихаленок, 61), 8. Когут (14. Ярмолюк, 61), 9. Гуцуляк (31. Рубчинский, 61), 28. Гуаль (7. Довбик, 61)

Источник — Sport.ua

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