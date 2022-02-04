В пятницу, 4 февраля, состоится товарищеский матч, в котором «Днепр-1» примет черногорский «Дечич». Начало в 16:20 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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- Футбол
В пятницу, 4 февраля, состоится товарищеский матч, в котором «Днепр-1» примет черногорский «Дечич». Начало в 16:20 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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