Рух просматривает двух легионеров

«Рух» 10 января начал первый тренировочный сбор.
Как сообщает источник, сейчас на просмотре в львовской команде находятся два легионера. Останутся ли они в «Рухе», станет известно после спаррингов.
22 и 29 января львовяне сыграют два матча. Одним из соперником подопечных Леонида Кучука будет представитель Второй лиги - ЛНЗ.
31 января команда отправится на сборы в Турцию.
Ранее сообщалось, что «Рух» покинул Орест Кузык.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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