Рух просматривает двух легионеров

«Рух» 10 января начал первый тренировочный сбор.

Как сообщает источник, сейчас на просмотре в львовской команде находятся два легионера. Останутся ли они в «Рухе», станет известно после спаррингов.

22 и 29 января львовяне сыграют два матча. Одним из соперником подопечных Леонида Кучука будет представитель Второй лиги - ЛНЗ.

31 января команда отправится на сборы в Турцию.

Ранее сообщалось, что «Рух» покинул Орест Кузык.