ОФИЦИАЛЬНО. Кузык покинул Рух

Львовский «Рух» объявил о расторжении контракта с 26-летним полузащитником Орестом Кузыком.

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Теперь Кузык пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, что в осенней части сезона Орест Кузык провел в составе «Руха» в чемпионате УПЛ девять матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Кузыком интересуется одесский «Черноморец».