ОФИЦИАЛЬНО. Кузык покинул Рух

Львовский «Рух» объявил о расторжении контракта с 26-летним полузащитником Орестом Кузыком.
Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Теперь Кузык пребывает в статусе свободного агента.
Напомним, что в осенней части сезона Орест Кузык провел в составе «Руха» в чемпионате УПЛ девять матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Кузыком интересуется одесский «Черноморец».
Источник — ФК Рух Львов
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