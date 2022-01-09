Орест КУЗЫК: «Я в курсе, что Черноморец мной интересовался»

В СМИ появились сообщения, что одним из зимних новичков одессского «Черноморца» может стать полузащитник «Руха» Орест Кузык. Футболист прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Пока что все больше на уровне слухов, хотя я в курсе, что «Черноморец» мной интересовался, но до конкретики дело не доходило.

У меня действующий контракт с «Рухом» и я с нетерпением жду возобновления тренировочного процесса.

Почему редко выходил на поле на финише осенней части сезона? Это можно объяснить тем, что меня приглашал главный тренер Иван Федык и проблем с игровой практикой не возникало, но с появлением у руля Леонида Кучука ситуация несколько изменилась.

Однако у меня длительное соглашение с «Рухом» и еще будет возможность доказать, что я могу приносить пользу и быть игроком основы.

Что касается «Черноморца», то в таких случаях я придерживаюсь правила: никогда не говори «никогда».

Напомним, что в осенней части сезона Орест Кузык провел в составе «Руха» в чемпионате УПЛ девять матчей и забил один гол.