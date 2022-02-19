Экспериментальным составом. Шахтер не смог обыграть Ригу

В субботу, 19-го февраля, состоялся заключительный контрольный матч донецкого «Шахтера» на тренировочных сборах в Турции. Соперником украинского клуба выступила латвийская «Рига». Встреча завершилась вничью 0:0.
Сегодняшний спарринг прошел в формате двух таймов по 30 минут. Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби решил поэкспериментировать в заключительном спарринге на сборах в Турции и выпустил на игру с «Ригой» далеко неосновной состав. Увы, моментов украинская команда создала очень мало, а соперник в какой-то момент выглядел намного интереснее и даже ближе был к забитому голу.
Напомним, коллектив Роберто Де Дзерби несколькими днями ранее неожиданно уступил «Мариуполю» в товарищеском поединке. Исправились футболисты «Шахтера» уже в следующем матче против казахстанской «Астаны», обыграв соперника со счетом 3:0.
Ничья 0:0 с «Ригой» в последнем матче на сборах в Турции.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 19, 2022
Возобновление сезона – в субботу, 26 февраля. В Харькове встретимся с «Металлистом 1925».#ШахтерРига #Shakhtar pic.twitter.com/2ZZDyA4CKH
Товарищеский матч
«Шахтер» – «Рига» – 0:0
Фарина (27)
«Шахтер»: Трубин (Пятов, 31), Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза, Бондаренко, Судаков, Нерес, Педриньо, Соломон, Погорелый (Додо, 31)
«Рига»: Озол, Черномордый, Андрессон, Марчинко, Юрковскис, Пецос, Юрченко, Вакулко, Барнс, Лукили, Филиппов
Источник — Sport.ua
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Такое ощущение, что на от...ись играли.
Думал за зиму Де Дзерби покажет, чего он хочет от Шахтера, какой игры. Нет, похоже итальяшка и сам не знает, как должна эта игра выглядеть.
Не наиграли связки, не отработали какие-то комбинации, не определились с составом. Это осенью можно было два состава впускать - на лигу и европу. Весной двум составам делать нечего - играть будет один.
В общем у Динамо шансы очень хорошие на чемпионство.
Не экспериментальным ,Шахтер унижает динамо 3-0
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