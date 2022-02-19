Шахтер Донецк
0 : 0
Рига
19.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Экспериментальным составом. Шахтер не смог обыграть Ригу

Команды в контрольном матче голов не забивали

  • 19.02.2022 17:19
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  • 4 комментария
Экспериментальным составом. Шахтер не смог обыграть Ригу
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 19-го февраля, состоялся заключительный контрольный матч донецкого «Шахтера» на тренировочных сборах в Турции. Соперником украинского клуба выступила латвийская «Рига». Встреча завершилась вничью 0:0.

Сегодняшний спарринг прошел в формате двух таймов по 30 минут. Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби решил поэкспериментировать в заключительном спарринге на сборах в Турции и выпустил на игру с «Ригой» далеко неосновной состав. Увы, моментов украинская команда создала очень мало, а соперник в какой-то момент выглядел намного интереснее и даже ближе был к забитому голу. 

Напомним, коллектив Роберто Де Дзерби несколькими днями ранее неожиданно уступил «Мариуполю» в товарищеском поединке.  Исправились футболисты «Шахтера» уже в следующем матче против казахстанской «Астаны», обыграв соперника со счетом 3:0.

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Рига» – 0:0

 Фарина (27)

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 31), Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза, Бондаренко, Судаков, Нерес, Педриньо, Соломон, Погорелый (Додо, 31)

«Рига»: Озол, Черномордый, Андрессон, Марчинко, Юрковскис, Пецос, Юрченко, Вакулко, Барнс, Лукили, Филиппов

ШАХТЕР - РИГА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov, 19.02.2022 17:24
    +6
    А типо основным смог бы
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    online
    Dreifus, 19.02.2022 17:30 (изменен)
    +2
    Вообще не впечатлили.
    Такое ощущение, что на от...ись играли.
    Думал за зиму Де Дзерби покажет, чего он хочет от Шахтера, какой игры. Нет, похоже итальяшка и сам не знает, как должна эта игра выглядеть.
    Не наиграли связки, не отработали какие-то комбинации, не определились с составом. Это осенью можно было два состава впускать - на лигу и европу. Весной двум составам делать нечего - играть будет один.
    В общем у Динамо шансы очень хорошие на чемпионство.
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    online
    dadlismit, 19.02.2022 17:48
    0
    Вот был бы прикол, если бы игрок Риги Черномордый смог бы забить черномордому составу Шахтера
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    LFC, 19.02.2022 17:31
    -2
    Maksim Dimitrov, 19.02.2022 17:24
    А типо основным смог бы
    Почему ,у тебя личико такое г-е-u-c-к-о-е
    Не экспериментальным ,Шахтер унижает динамо 3-0
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