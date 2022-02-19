В субботу, 19-го февраля, состоялся заключительный контрольный матч донецкого «Шахтера» на тренировочных сборах в Турции. Соперником украинского клуба была латвийская «Рига».
Товарищеский матч
«Шахтер» – «Рига» – 0:0
Обзор матча
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
Источник — Sport.ua
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