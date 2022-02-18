В субботу, 19-го февраля, состоится заключительный контрольный матч донецкого «Шахтера» на тренировочных сборах в Турции. Соперником украинского клуба выступит латвийская «Рига». Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Коллектив Роберто Де Дзерби несколькими днями ранее неожиданно уступил «Мариуполю» в товарищеском поединке. Исправились футболисты «Шахтера» уже в следующем матче против казахстанской «Астаны», обыграв соперника со счетом 3:0. Отметим, в прошлом сезоне «Астана» уступила «Тоболу» в битве за титул чемпиона первенства Казахстана всего 4 очка.

Что касается «Риги»., то начале этого года латвийский клуб возглавил немец Торстен Финк, который пригласил в команду довольно много новых игроков, двое из которых знакомы украинскому болельщику. Это Александр Филиппов из бельгийского «Сент-Трюйдена» и прибывший на правах свободного агента Владлен Юрченко, выступавший в нынешнем сезоне УПЛ за «Десну».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер»- «Рига».