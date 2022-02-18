Остался последний. Шахтер обыграл Астану в товарищеском матче

Ожидание окончания подготовительных сборов для профессиональных футболистов является одним из наиболее томительных процессов во время отсутствия официальных поединков. Однако, уже в скором времени возобновляется украинская Премьер-лига, поэтому, какими бы радушными не казались бы пляжи средиземноморского побережья Турции, но покидать эту страну все равно придется.

Естественно, хотелось бы подводить итоги упорному периоду работы над собственной физической формой качественными результатами в оставшихся контрольных играх. Тем более, что и оставалось их всего пару. Донецкий «Шахтер» прощается с Белеком встречами с «Астаной» и «Ригой», и именно встрече против второй команды Казахстана по итогам прошлого сезона была посвящена пятничная программа работы «горняков».

Роберто Де Дзерби преподнес нам достаточно интересный сюрприз, когда в стартовом составе его команды оказалось сразу два номинальных правых защитника, Додо и Винисиус Тобиас, и более опытный бразилец при этом отправился на противоположную сторону поля. Сказать, чтобы этот эксперимент имел существенное влияние на происходящее на поле по ходу поединка было нельзя, так как над Додо располагался Михаил Мудрик, поэтому край обороны соперников был фактически выжжен дотла еще в первой половине матча.

Юному таланту «Шахтера» понадобилось для забитого мяча всего две минуты игрового времени и прекрасный заброс на ход к чужой штрафной от Трубина от границ собственных владений. Дончане быстро оформили преимущество по счету, после чего старались отталкиваться от этого достижения в дальнейшем. Однако, «Астана» явно прибыла на тренировочное поле не за тем, чтобы просто наблюдать за игрой соперников. Казахстанский коллектив оказал солидное впечатление, поэтому игра до перерыва поражала своей агрессивностью в атакующих действиях с обеих сторон.

В открытом стиле команды могли наиграть и на внушительное количество забитых мячей, но у «Шахтера» на линии ворот здорово отыгрывал Трубин, поэтому провалы центральных защитников обходились без серьезных последствий, а на противоположной стороне поля партнерам, которым усердно подносил снаряды Мудрик, не хватало хладнокровия. Команда Де Дзерби даже успела отметиться попаданием в перекладину за этот период, но ворота Милошевича поразить до перерыва больше не смогла.

Уже во втором тайме Трубина дежурно сменил Андрей Пятов, а на его участь достаточно долго не приходилось ровным счетом никакой работы. «Астана» и «Шахтер» проводили время в спокойном удержании мяча на подступах к штрафным друг друга, но акценты расставлять никто не спешил. Так продолжалось ровно до того момента, как вышедший на замену Давид Нерес не решил перед началом компенсированного времени поиздеваться над обороной соперников.

На 89-й минуте «зимний» новичок «Шахтера» отдал голевую передачу с правого фланга в штрафную на Тете между трех соперников, после чего партнер пробил в дальний угол, а буквально через минуту уже сам Нерес успешно реализовал билет на свидание с голкипером, который ему передачей со своей половины поля вручил Майкон. Дончанам понадобилось много сил для борьбы в первом тайме, но во втором игра пошла как-то сама собой.

Против латвийской «Риги» донецкий «Шахтер» сыграет 19 февраля в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Астана» - 3:0

Мудрик, 2, Тете, 89, Нерес, 90

Витао, 7, Степаненко, 58 – Куат, 57

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 46) – Додо, Матвиенко, Витао, Винисиус – Степаненко (Бондаренко, 83), Майкон – Мудрик, Судаков, Тете (Нерес, 46) – Мораес (Педриньо, 71).

«Астана»: Милошевич – Брайан, Бескоровайный, Поляков, Оганесян – Куат – Эуженио, Манзорро, Дарабаев, Томасов – Аймбетов.

Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).

ШАХТЕР-АСТАНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C