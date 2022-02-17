Шахтер – Астана. Текстовая трансляция матча

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  • 17.02.2022 18:27
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Шахтер – Астана. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 18-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Астана». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.

Коллектив Роберто Де Дзерби несколькими днями ранее неприятно удивил своих болельщиков, когда неожиданно уступил «Мариуполю» в товарищеском поединке укороченного формата. Исправляться футболисты «Шахтера» намерены уже в ближайшей игре против казахстанской «Астаны», которая в прошлом сезоне уступила «Тоболу» в битве за чемпионский титул четыре очка. К слову, те же «приазовцы» обыграли будущего соперника «горняков» (3:2) незадолго до того, как справились с региональным конкурентом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Астана».

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Александр Снитко, Sport.ua

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