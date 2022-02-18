Михаил МУДРИК: «Шахтер набрал кондиции на 90 процентов»

Полузащитник «горняков» – о победе над «Астаной»

  • 18.02.2022 23:08
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Михаил МУДРИК: «Шахтер набрал кондиции на 90 процентов»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о голе в ворота «Астаны» и плодах тренировок.
 
– Вопрос о первом голевом эпизоде: Трубин отдавал просто в борьбу или прочувствовал твое забегание?
– Это не случайность. Я неоднократно видел, как Толя отрабатывал такие моменты, и мы с ним тоже о них неоднократно разговаривали. Это не спонтанный эпизод, а наигранный, который мы отрабатывали.
 
– Чувствуешь ли свой прогресс в команде и то, как ты укрепляешься в основе?
– Прогрессировать получается в первую очередь потому, что я слушаю Мистера и опытных футболистов нашей команды. Хорошие сборы, которые подходят к концу, хорошие тренировки, в том числе и индивидуальные. То, что на поле, – плод всей этой работы.
 
– Что ощущаешь по своим кондициям? Набрал ли оптимальную форму, готов к возобновлению чемпионата?
– Да, думаю, кондиции команда набрала примерно на 90 процентов и уже к первой игре мы будем готовы.

1:0. Мудрик, 2 мин.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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