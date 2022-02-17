Шахтер - Астана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Шахтер» на сборе в Турции проведет очередной контрольный матч. Соперником будет «Астана».
Встреча состоится 18 февраля, начало в 16:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- Олимпийские игры
«Шахтер» на сборе в Турции проведет очередной контрольный матч. Соперником будет «Астана».
Встреча состоится 18 февраля, начало в 16:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.