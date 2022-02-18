Шахтер – Рига. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на товарищеский матч

  • 18.02.2022 22:55
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Шахтер – Рига. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Шахтер Донецк

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на товарищеский матч «Шахтер» Донецк – «Рига».

«Это такая стадия сборов, что нужно наигрывать основной состав, потому что матчи чемпионата Украины уже не за горами. «Горнякам» уже нужно стартовать во второй части сезона, а по большому счету по игре донецкой команды вопросов больше, чем ответов.

Например, у некоторых других команд УПЛ на сборах уже появляется какой-то рисунок игры. А у «Шахтера» пока что игра складывается за счет каких-то индивидуальных действий. Командных действий пока что не прослеживается. Поэтому вопросов больше, чем ответов. Но уже хочется в этих играх какой-то конкретики. Все хотят увидеть хорошую игру в исполнении «горняков». А, когда будет хорошая игра, тогда будет и результат. Надеемся, увидеть хорошую игру «Шахтера» на заключительной стадии сборов.

В матче с «Ригой» преимущество будет на стороне донецкой команды. Думаю, что они выиграют. Но хочется увидеть какую-то уверенную игру. На третьих сборах уже нужно наигрывать основной состав. Команды уже подходят в более-менее оптимальном варианте состава для официальных игр. Я думаю, «Шахтер» справится с «Ригой», но вопрос в том, покажет ли донецкая команда хорошую игру. Хочется уже, чтобы «Шахтер» играл», - сказал Воробей.   

Матч «Шахтер» Донецк – «Рига» состоится 19-го февраля. Начало встречи в 10:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.

 

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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