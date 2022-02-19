Мариуполь обыграл Карпаты на сборе в Турции

В субботу на сборе в Белеке «Мариуполь» и «Карпаты» провели тренировочный спарринг.
Первая половина встречи завершилась вничью, но во втором тайме «Мариуполь» добился победы.
Товарищеский матч
«Мариуполь» — «Карпаты» — 2:1
Голы: Кащук, 2 (1:0). Тарануха, 12 (1:1). Гончарук, 64 (2:1).
«Мариуполь» 1-й тайм: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Чех, Мишнев, Кухарук (игрок на просмотре), Топалов, Кащук, Кулаков
2-й тайм: Турбаевский, Стасюк. Удод, Козик, Холод, Хромей, Шостак, Гулько, Вьюнник, Гончарук, Микитишин
«Карпаты»: Кучинский, Болденков, Симинин, Цюпа, Повалий, Галенко, Чачуа, Ткачук, Кожанов, Приймак, Тарануха
Источник — ФК Мариуполь
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