Мариуполь
2 : 1
Карпаты Львов
19.02.2022, FT

Мариуполь обыграл Карпаты на сборе в Турции

Судьба матча решилась во втором тайме

  • 19.02.2022 19:27
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Мариуполь обыграл Карпаты на сборе в Турции
© ФК Карпаты Львов

В субботу на сборе в Белеке «Мариуполь» и «Карпаты» провели тренировочный спарринг.
 
Первая половина встречи завершилась вничью, но во втором тайме «Мариуполь» добился победы. 
 
Товарищеский матч

«Мариуполь» — «Карпаты» —  2:1
Голы: Кащук, 2 (1:0). Тарануха, 12 (1:1).  Гончарук, 64 (2:1).
 
«Мариуполь» 1-й тайм: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Чех, Мишнев, Кухарук (игрок на просмотре), Топалов, Кащук, Кулаков
 
2-й тайм: Турбаевский, Стасюк. Удод, Козик, Холод, Хромей, Шостак, Гулько, Вьюнник, Гончарук, Микитишин
 
«Карпаты»: Кучинский, Болденков, Симинин, Цюпа, Повалий, Галенко, Чачуа, Ткачук, Кожанов, Приймак, Тарануха

Источник — ФК Мариуполь

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