Мариуполь назвал еще двух соперников на сборах в Турции

6 февраля команда сыграет с «Силексом», 19 февраля – с «Карпатами»

  • 15.01.2022 00:45
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Мариуполь назвал еще двух соперников на сборах в Турции
© ФК Мариуполь

Определились еще два соперника «Мариуполя» на сборах в Турции. 6 февраля команда сыграет с «Силексом» (Северная Македония), 19 февраля – с «Карпатами» из Львова.

«Силекс» был основан в 1965 году. На протяжении 21 сезона был одним из двух клубов (второй – «Вардар»), принимавших участие во всех чемпионатах Первой лиги. «Силекс» трижды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Македонии. Но в минувшем сезоне «красно-синие» выбыли в Первую лигу. На зимнюю паузу «Силекс» ушел, находясь на 1-м месте в чемпионате (15 игр, 41 очко).

«Карпаты» были созданы в 2020 году. В нынешнем сезоне львовяне дебютировали во Второй лиге. Первую половину чемпионата команда Андрея Тлумака закончили на 1-м месте: 16 побед, 0 ничьих, 2 поражения, мячи: 46–7.

Ранее стали известны два соперника «Мариуполя» на сборе в Турции: украинский клуб сыграет с «Вождовацем» и «Широки Бриег». Кроме того, «Мариуполь» проведет спарринг с «Астаной».

Источник — ФК Мариуполь

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