Стали известны два соперника Мариуполя на сборе в Турции

Украинский клуб сыграет с «Вождовацем» и «Широки Бриегом»

  • 04.01.2022 17:45
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Стали известны два соперника Мариуполя на сборе в Турции
© ФК Мариуполь

25 января «Мариуполь» отправится на учебно-тренировочный сбор в Анталию (Турция). В рамках сбора украинская команда проведет ряд спаррингов. Уже известны два соперника азовцев: 29 января — «Вождовац» (Сербия), 2 февраля — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина).

«Вождовац» представляет одноименную общину в округе Белград. Долгое время «драконы» звезд с неба не хватали, выступая, в основном, в первой и второй лигах Югославии. В середине 2000-х годов «Вождовац» пробился в сербскую Суперлигу. В нынешнем сезоне на зимнюю паузу клуб ушел на 6-м месте. В 21-м матче сербская команда набрала 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 8 поражений, мячи — 28:26).

«Широки Бриег» — одна из самых титулованных команд своей страны. В активе команды две победы в чемпионате (2004, 2006) и три Кубка Боснии и Герцеговины (2007, 2013, 2017). «Широки Бриег» регулярно выступает в еврокубках. Первую половину сезона 2021/2022 клуб завершил на 5-м месте (19 игр, 6 побед, 9 ничьих, 4 поражения, мячи — 18:17, 19 очков).

Другие соперники «Мариуполя» в Турции станут известны позже.

Источник — ФК Мариуполь

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