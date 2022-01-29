Снова ничья. Мариуполь после матча с Шахтером провел еще один спарринг

«Мариуполь», который в пятницу провел спарринг с «Шахтером» (0:0), на следующий день снова сыграл контрольный матч.

На этот раз соперником был сербский «Вождовац», а встреча завершилась вничью 2:2.

Мариуполь — Вождовац — 2:2

Голы: Кащук, 13 (1:0). Масовиа, 31 (1:1). Вьюнник, 45 (2:1). Вуйнович, 64 (2:2).

Мариуполь: Гальчук (Турбаевский, 46), Стасюк, Козик (Холод, 46), Удод, Меличенко, Чех (Гулько, 60), Мишнев (Петерман, 60), Очеретько (Гулько, 46), Кащук (Шостак, 60), Свитюха (Микитишин, 46), Вьюнник (Гончарук, 46)