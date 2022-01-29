Мариуполь
2 : 2
Вождовац
29.01.2022, FT

Снова ничья. Мариуполь после матча с Шахтером провел еще один спарринг

Команда Остапа Маркевича забила два гола

  • 29.01.2022 18:11
  • 364 просмотра
  • 1 комментарий
Снова ничья. Мариуполь после матча с Шахтером провел еще один спарринг
© fcmariupol.com

«Мариуполь», который в пятницу провел спарринг с «Шахтером» (0:0), на следующий день снова сыграл контрольный матч.

На этот раз соперником был сербский «Вождовац», а встреча завершилась вничью 2:2.

Мариуполь — Вождовац — 2:2
Голы: Кащук, 13 (1:0). Масовиа, 31 (1:1). Вьюнник, 45 (2:1). Вуйнович, 64 (2:2).

Мариуполь: Гальчук (Турбаевский, 46), Стасюк, Козик (Холод, 46), Удод, Меличенко, Чех (Гулько, 60), Мишнев (Петерман, 60), Очеретько (Гулько, 46), Кащук (Шостак, 60), Свитюха (Микитишин, 46), Вьюнник (Гончарук, 46)

Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 29.01.2022 18:14
    0
    Против №6 Сербии это нормально. Жаль не удержали, но у них та же проблема и в УПЛ.
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