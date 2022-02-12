Довбик решает. Днепр-1 в результативном матче обыграл Борац

«Днепр-1» одержал победу над боснийским клубом «Бораца» Баня-Лука. Встреча на сборах в Турции завершилась со счетом 3:2.

У «Днепра-1» голами отметились Ди Франко и Довбик.

«Днепр-1» – «Борац» – 3:2 (1:0)

Голы: Ди Франко, 4, Довбик, 33, 73, – 71, 75

«Днепр-1»: Кожокару (Кинарейкин,74), Кравченко, Сваток, Нельсон, Вантух, Когут, Ди Франко, Джурасек, Назаренко, Ярмолюк, Довбик

«Борац»: Цеткович, Кужундич (Субич, 68), Войнович, Милоевич, Черич, Бегич, Бркич (Жураховский, 54), Мелег, Вусурович, Йович, Цвианович.

Предупреждения: Джурасек (83) – Цвианович (29), Мелег (81), Субич (83).

В этот же день «Днепр-1» сыграет второй матч. В 16:20 начнется встреча с клубом «Согдиана» (Узбекистан).