Днепр-1
3 : 2
Борац Баня-Лука
12.02.2022, FT

Довбик решает. Днепр-1 в результативном матче обыграл Борац

Украинский форвард оформил дубль и помог команде победить

  • 12.02.2022 14:04
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Довбик решает. Днепр-1 в результативном матче обыграл Борац
© СК Днепр-1

«Днепр-1» одержал победу над боснийским клубом «Бораца» Баня-Лука. Встреча на сборах в Турции завершилась со счетом 3:2.

У «Днепра-1» голами отметились Ди Франко и Довбик.

«Днепр-1» – «Борац» – 3:2 (1:0)
Голы: Ди Франко, 4, Довбик, 33, 73, – 71, 75

«Днепр-1»: Кожокару (Кинарейкин,74), Кравченко, Сваток, Нельсон, Вантух, Когут, Ди Франко, Джурасек, Назаренко, Ярмолюк, Довбик

«Борац»: Цеткович, Кужундич (Субич, 68), Войнович,  Милоевич, Черич, Бегич, Бркич (Жураховский, 54), Мелег, Вусурович, Йович, Цвианович. 

Предупреждения: Джурасек (83) – Цвианович (29), Мелег (81), Субич (83).

В этот же день «Днепр-1» сыграет второй матч. В 16:20 начнется встреча с клубом «Согдиана» (Узбекистан).

Источник — Sport.ua

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