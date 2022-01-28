Минай
1 : 1
Ужгород
28.01.2022, FT

Минай и Ужгород расписали мировую в закарпатском дерби

Команда Володимира Шарана пропустила первой, но смогла отыграться

  • 28.01.2022 15:43
  • 417 просмотров
  • 0 комментариев
Минай и Ужгород расписали мировую в закарпатском дерби
© ФК Минай

Закарпатское дерби, в котором встречались «Минай» и «Ужгород», закончилось вничью 1:1.
 
Пропустив в первом тайме с пенальти, команда Владимира Шарана сумела отыграться во втором – после розыгрыша углового отметился находящийся на просмотре футболист.
 
Завтра «Минай» продолжит подготовку к сезону, а с 1 февраля отправится на сбор в Турцию.
 
Товарищеский матч
 
«Минай» – «Ужгород» – 1:1

Источник — ФК Минай

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности