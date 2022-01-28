Минай и Ужгород расписали мировую в закарпатском дерби

Закарпатское дерби, в котором встречались «Минай» и «Ужгород», закончилось вничью 1:1.
Пропустив в первом тайме с пенальти, команда Владимира Шарана сумела отыграться во втором – после розыгрыша углового отметился находящийся на просмотре футболист.
Завтра «Минай» продолжит подготовку к сезону, а с 1 февраля отправится на сбор в Турцию.
Товарищеский матч
«Минай» – «Ужгород» – 1:1
Источник — ФК Минай
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.