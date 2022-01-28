Минай и Ужгород расписали мировую в закарпатском дерби

Закарпатское дерби, в котором встречались «Минай» и «Ужгород», закончилось вничью 1:1.



Пропустив в первом тайме с пенальти, команда Владимира Шарана сумела отыграться во втором – после розыгрыша углового отметился находящийся на просмотре футболист.



Завтра «Минай» продолжит подготовку к сезону, а с 1 февраля отправится на сбор в Турцию.



Товарищеский матч



«Минай» – «Ужгород» – 1:1