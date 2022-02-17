Колос К
0 : 0
Самгурали
17.02.2022, FT

Колос не смог обыграть грузинский Самгурали

Безголевая ничья на сборах в Турции

  • 17.02.2022 12:13
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Колос не смог обыграть грузинский Самгурали
© ФК Колос

«Колос» отыграл очередной матч на учебно-тренировочном собрании в Турции. 17 февраля украинская команда сыграла вничью с грузинским «Самгурали». Команды голов не забивали.

«Колос» – «Самгурали» – 0:0
«Колос»: Маханьков (Фесюн, 46), Велетень, Павловец, Ставничий, Кузык, Мораренко (Криворучко, 78), Нуриев, Лысенко, Чурко, Диего (Канаев, 75), Ситчинава (Ренан, 46).

Запасной: Гаркавенко.

Главный тренер – Ярослав Вишняк

Отметим, что 17 февраля «Колос» играет еще один матч. В 16:00 состоится игра с «Левадией».

Источник — Sport.ua

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