Колос не смог обыграть грузинский Самгурали

«Колос» отыграл очередной матч на учебно-тренировочном собрании в Турции. 17 февраля украинская команда сыграла вничью с грузинским «Самгурали». Команды голов не забивали.
«Колос» – «Самгурали» – 0:0
«Колос»: Маханьков (Фесюн, 46), Велетень, Павловец, Ставничий, Кузык, Мораренко (Криворучко, 78), Нуриев, Лысенко, Чурко, Диего (Канаев, 75), Ситчинава (Ренан, 46).
Запасной: Гаркавенко.
Главный тренер – Ярослав Вишняк
Отметим, что 17 февраля «Колос» играет еще один матч. В 16:00 состоится игра с «Левадией».
Источник — Sport.ua
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