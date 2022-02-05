Колос К
1 : 0
Рудар Плевля
05.02.2022, FT

С голом новичка. Колос добыл победу в контрольном матче

Команда выиграла с голом Тотовицкого

  • 05.02.2022 19:31
  • 730 просмотров
  • 1 комментарий
С голом новичка. Колос добыл победу в контрольном матче
© koloskovalivka.com

«Колос» на сборе в Турции провел второй контрольный матч. Соперником был черногорский «Рудар», который украинская команда обыграла со счетом 1:0.

Единственный гол забил новичок команды Андрей Тотовицкий.

Колос - Рудар 1:0
Гол: Тотовицкий, 85 (с пен)

Колос, 1-й тайм: 25. Евгений Волынец, 15. Александр Черноморец, 21. Евгений Новак, 94. Вячеслав Ставничий, 35. Николай Золотов, 48. Олег Криворучко, 90. Андрей Богданов, 11, 70. Станислав Мораренко, 47. Сергей Мякушко, 19. Ренан
 
Колос, 2-й тайм: 31. Иван Пахолюк, 30. Денис Кузык, 22. Александр Павловец, 94. Вячеслав Ставничий, 99. Денис Гарькавенко, 10. Павел Ориховский, 70. Станислав Мораренко, 17 Андрей Тотовицкий, Евгений Исаенко 67, 69.Олег Ильин, 9. Диего

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Jaime_Lannister, 05.02.2022 20:13
    0
    Колос і гол з пенальті - аж незвично )))
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