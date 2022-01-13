Юрий ВИРТ: «У нас точно будет несколько новых футболистов»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт рассказал о планах по усилению своей команды.
– Конечно, сейчас в течение трех дней будет медосмотр, так что все измерится, и процент жира в организме тоже. Но на первый взгляд все приехали в хорошем состоянии. Новые футболисты обязательно будут на просмотре. Пока не буду называть фамилии, но минимум 3-4 футболиста точно будут.
– Какие позиции рассматриваете в первую очередь?
– Это футболисты в атаку и в опорную зону, - сказал Вирт.
Напомним, что первую часть сезона ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
Источник — Футбол 1/2/3
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