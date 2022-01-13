Юрий ВИРТ: «У нас точно будет несколько новых футболистов»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт рассказал о планах по усилению своей команды.

– Конечно, сейчас в течение трех дней будет медосмотр, так что все измерится, и процент жира в организме тоже. Но на первый взгляд все приехали в хорошем состоянии. Новые футболисты обязательно будут на просмотре. Пока не буду называть фамилии, но минимум 3-4 футболиста точно будут.

– Какие позиции рассматриваете в первую очередь?

– Это футболисты в атаку и в опорную зону, - сказал Вирт.

Напомним, что первую часть сезона ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.