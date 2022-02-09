Металлист 1925 минимально выиграл у польского клуба в спарринге

Харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч против польского клуба «Ресовия».
Спарринг завершился минимальной победой команды Валерия Кривенцова. Единственный гол забил Ростислав Русин.
Контрольный матч
«Металлист 1925» – «Ресовия» – 1:0
Гол: Русин 4
«Металлист 1925»: Сидоренко, Ерраджи, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Русин, Емере (Потимков Ю. 87), Коваленко (Батюшин 61), Дуруеке, Марлисон (Островский 67).
Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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