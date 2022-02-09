Металлист 1925
1 : 0
Ресовия
09.02.2022, FT

Металлист 1925 минимально выиграл у польского клуба в спарринге

Команда Валерия Кривенцова обыграла «Ресовию»

  • 09.02.2022 13:28
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  • 1 комментарий
Металлист 1925 минимально выиграл у польского клуба в спарринге
© ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч против польского клуба «Ресовия».

Спарринг завершился минимальной победой команды Валерия Кривенцова. Единственный гол забил Ростислав Русин.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Ресовия» – 1:0
Гол: Русин 4

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ерраджи, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Русин, Емере (Потимков Ю. 87), Коваленко (Батюшин 61), Дуруеке, Марлисон (Островский 67).

Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan, 09.02.2022 14:29
    0
    где ДЕРЕК!!??? он же уже восстановилдся!! где ДЕРЕК!!!
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