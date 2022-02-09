Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы давно не выигрывали»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от игры своей команды в победном контрольном матче против «Ресовии» (1:0), представляющей второй по силе дивизион чемпионата Польши.

«Игра получилась боевой и интересной, ее можно разделить на два тайма. В первом мы имели явное преимущество, а во втором пришлось больше обороняться. Но ребята хорошо и надежно сработали в обороне. Наверное, победа закономерна, для нас она очень важна в плане психологии, ведь мы давно не выигрывали», — сказал Кривенцов.