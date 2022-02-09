Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы давно не выигрывали»

Наставник «Металлиста 1925» доволен победой над «Ресовией»

  • 09.02.2022 18:15
  • 194 просмотра
  • 1 комментарий
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы давно не выигрывали»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от игры своей команды в победном контрольном матче против «Ресовии» (1:0), представляющей второй по силе дивизион чемпионата Польши.

«Игра получилась боевой и интересной, ее можно разделить на два тайма. В первом мы имели явное преимущество, а во втором пришлось больше обороняться. Но ребята хорошо и надежно сработали в обороне. Наверное, победа закономерна, для нас она очень важна в плане психологии, ведь мы давно не выигрывали», — сказал Кривенцов.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Mr.Frost, 09.02.2022 18:39
    -1
    З жовтня місяця!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности