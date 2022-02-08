Александрия обыграла австрийский клуб на зимнем сборе

Во вторник, 8 февраля, «Александрия» выиграла товарищеский матч у австрийского «Капфенберга».
Следующий товарищеский матч подопечные Юрия Гуры проведут 10 февраля против казахского «Тобола».
Товарищеская встреча
«Александрия» - «Капфенберг» - 2:1
Голы: Третьяков (24), Дришлюк (49)— Коне (46)
«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Третьяков (К), Дришлюк, Кожушко, Мустафаев, Одарюк, Сытников, Копина, Устименко
Запасные: Горох, Ермаков, Калюжный, Спинелли, Мирошниченко, Калитвинцев, Костышин, Билошевский, Демченко, Цуриков, Андрейчук, Бондаренко
Источник — ФК Александрия
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