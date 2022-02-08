Александрия
2 : 1
Капфенберг
08.02.2022, FT

Александрия обыграла австрийский клуб на зимнем сборе

Голами отметились Третьяков и Дришлюк

  • 08.02.2022 18:34
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Александрия обыграла австрийский клуб на зимнем сборе
© ФК Александрия

Во вторник, 8 февраля, «Александрия» выиграла товарищеский матч у австрийского «Капфенберга».
 
Следующий товарищеский матч подопечные Юрия Гуры проведут 10 февраля против казахского «Тобола».
 
Товарищеская встреча
 
«Александрия» - «Капфенберг» - 2:1
Голы: Третьяков (24), Дришлюк (49)— Коне (46)
 
«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Третьяков (К), Дришлюк, Кожушко, Мустафаев, Одарюк, Сытников, Копина, Устименко
 
Запасные: Горох, Ермаков, Калюжный, Спинелли, Мирошниченко, Калитвинцев, Костышин, Билошевский, Демченко, Цуриков, Андрейчук, Бондаренко

Источник — ФК Александрия

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