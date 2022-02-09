Александрия – Капфенберг – 2:1. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 8 февраля, «Александрия» выиграла товарищеский матч у австрийского «Капфенберга».
Следующий спарринг подопечные Юрия Гуры проведут 10 февраля против «Тобола» из Казахстана.
Товарищеский матч
8 февраля, Турция
«Александрия» (Украина) – «Капфенберг» (Австрия) – 2:1
Голы: Третьяков, 24, Дришлюк, 49 – Коне, 46.
Источник — Sport.ua
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